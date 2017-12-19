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Суды Происшествия

Житель Тольятти получил 18 лет за соучастие в убийстве бизнесмена в Казани

ТОЛЬЯТТИ. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ после рассмотрения апелляционных жалоб оставила без изменений приговор Верховного Суда Татарстана от 18 сентября 2017 г., вынесенный 48-летнему тольяттинцу Игорю Никитенко, признанному виновным в убийстве, совершенном организованной группой. Об этом говорится в апелляционном определении ВС РФ.

Фото: pixanews.com

Напомним, по версии следствия, один из лидеров преступной группировки, действовавшей в Тольятти и контролировавшей предприятие по продаже лома черного металла, решил устранить конкурента, проживавшего в Казани. Он разработал план убийства, привлек для его исполнения трех человек, в том числе Игоря Никитенко, и распределил между ними роли.

В итоге вечером 14 сентября 2006 г. недалеко от автостоянки напротив дома №58 на ул. П.Лумумбы в Казани двое киллеров расстреляли бизнесмена из пистолета и скрылись. Никитенко сам не стрелял. В группе он был водителем.

По данным прокуратуры Татарстана, в 2013 г. организатора преступления убили в Тольятти. Остальные соучастники скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск.

Это преступление получило большой общественный резонанс. СМИ сообщали, что от рук киллеров погиб соучредитель казанского ООО "Русмет" Юрий Малышев. Вечером он поставил свой Lexus на стоянку и направился к дому. Киллер стрелял из переделанного в боевой газового пистолета ИЖ-76, который потом правоохранители нашли в брошенном преступниками автомобиле. А раненый бизнесмен скончался на месте.

Основной версией убийства в СМИ называли деятельность Малышева на посту коммерческого директора "Русмета". Компания занимается поставкой изделий из металла и является дилером многих крупных металлургических предприятий, в том числе ОАО "Татметалл".

Как рассказали корреспонденту Волга Ньюс в правоохранительных органах Татарстана, по версии следствия, организатором убийства бизнесмена считается один из бригадиров ОПГ "Неверовские" Игорь Тырлышкин, который действовал под началом лидера ОПГ Сергея Неверова (Невер). Игорь Тырлышкин был убит в Тольятти в 2013 году. А Сергей Неверов находится сейчас в розыске по подозрению в причастности к ряду преступлений.

Судебный процесс по обвинению Игоря Никитенко начался в Верховном Суде Татарстана летом 2017 г. и закончился 18 сентября обвинительным приговором. Тольяттинца признали виновным в убийстве, совершенном организованной группой, и приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с Никитенко в пользу трех потерпевших по 400 тыс. руб., то есть в общем 1,2 млн рублей.

Игорь Никитенко и его адвокат обжаловали приговор. В апелляционной жалобе осужденный утверждал, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и просил Верховный Суд отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный. Оправдать осужденного просил и его адвокат.

Но 12 декабря Верховный Суд РФ, изучив материалы дела, решил, что назначенное Игорю Никитенко наказание справедливо и оснований для его смягчения нет. Приговор был оставлен без изменений, а жалобы осужденного и его адвоката - без удовлетворения.

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