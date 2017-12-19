Розничный бизнес ВТБ на треть увеличил выдачу кредитов физлицам

По результатам 2017 г. розничный бизнес ВТБ планирует нарастить выдачу кредитных продуктов населению до 1,1 трлн рублей, увеличив результат прошлого года на 29%. Почти на треть вырастут продажи кредитов наличными (объем выдач за год - почти 600 млрд рублей) и ипотеки (434 млрд). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции во вторник.

По итогам 2017 г. совокупный объем кредитного портфеля розничного бизнеса ВТБ планируется на уровне 2,286 трлн рублей. В сегменте кредитов наличными объем портфеля увеличится на 16%, до 940 млрд рублей. Ипотечный портфель Группы уже превысил 1 трлн рублей, рост по итогам года планируется более чем на 14%.

Еще активнее в этом году рос портфель привлеченных средств населения. По итогам декабря его объем превысит 3,1 трлн рублей, рост с начала года - более 20%. Банк является одним из лидирующих игроков в этом сегменте: так, за 10 месяцев 2017 г. прирост портфеля розничного бизнеса ВТБ составил 58% от прироста всего рынка.

Кроме того, банк продолжает развитие своих зарплатных проектов. Портфель зарплатных карт ВТБ вырос за год на 600 тысяч карт и составил почти 5,8 млн.

"Мы завершаем 2017 г. ростом по всем бизнес-направлениям, при этом ключевым проектом для нас сейчас является присоединение ВТБ24 к ВТБ. Объединение позволит нашим клиентам получать на лучших условиях привычные для них продукты и услуги, а банку - оптимизировать свои расходы, - прокомментировал Анатолий Печатников. - Мы сделаем так, чтобы все изменения прошли максимально незаметно для клиентов и с Нового года они продолжили свое обслуживание на привычно высоком уровне уже под новым брендом".

Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24 9 ноября 2017 года. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года. Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах, но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется.