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Банки Финансы

Розничный бизнес ВТБ на треть увеличил выдачу кредитов физлицам

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам 2017 г. розничный бизнес ВТБ планирует нарастить выдачу кредитных продуктов населению до 1,1 трлн рублей, увеличив результат прошлого года на 29%. Почти на треть вырастут продажи кредитов наличными (объем выдач за год - почти 600 млрд рублей) и ипотеки (434 млрд). Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции во вторник.

По итогам 2017 г. совокупный объем кредитного портфеля розничного бизнеса ВТБ планируется на уровне 2,286 трлн рублей. В сегменте кредитов наличными объем портфеля увеличится на 16%, до 940 млрд рублей. Ипотечный портфель Группы уже превысил 1 трлн рублей, рост по итогам года планируется более чем на 14%.

Еще активнее в этом году рос портфель привлеченных средств населения. По итогам декабря его объем превысит 3,1 трлн рублей, рост с начала года - более 20%. Банк является одним из лидирующих игроков в этом сегменте: так, за 10 месяцев 2017 г. прирост портфеля розничного бизнеса ВТБ составил 58% от прироста всего рынка.

Кроме того, банк продолжает развитие своих зарплатных проектов. Портфель зарплатных карт ВТБ вырос за год на 600 тысяч карт и составил почти 5,8 млн.

"Мы завершаем 2017 г. ростом по всем бизнес-направлениям, при этом ключевым проектом для нас сейчас является присоединение ВТБ24 к ВТБ. Объединение позволит нашим клиентам получать на лучших условиях привычные для них продукты и услуги, а банку - оптимизировать свои расходы, - прокомментировал Анатолий Печатников. - Мы сделаем так, чтобы все изменения прошли максимально незаметно для клиентов и с Нового года они продолжили свое обслуживание на привычно высоком уровне уже под новым брендом".

Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ приняло решение о реорганизации банка в форме присоединения к нему ВТБ24 9 ноября 2017 года. Весь розничный бизнес будет объединен под единым брендом ВТБ с 1 января 2018 года. Клиенты розничного бизнеса Группы ВТБ смогут продолжить обслуживание в привычных офисах, но уже под единым брендом. На прежних условиях им будут доступны продукты и услуги, ранее предоставленные в обоих банках. Переоформлять действующие договоры не потребуется.

Гид потребителя

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