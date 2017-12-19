Организатор финансовых пирамид не смог добиться условно-досрочного освобождения

Куйбышевский районный суд Самары отказал в условно-досрочном освобождении Илье Державину, осужденному за организацию финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2015 г. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода признал Державина виновным в организации финансовых пирамид.

В 2007 г. он с другими людьми создал в Тольятти ООО "ВолгаСтройКапитал", которое функционировало по принципу финансовой пирамиды и выплачивало вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников. Также в Самаре они создали финансовое предприятие ООО "Наш город", которое действовало по аналогичной схеме. За время работы пирамид Державин и другие организаторы похитили свыше 100 млн руб. у более чем 400 граждан.

Отбыв часть наказания, Илья Державин обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Но ему отказали, поскольку осужденный не принял должных мер к возмещению многомиллионного ущерба. Кроме того, его поведение не являлось безупречным.