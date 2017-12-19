Организатор финансовых пирамид не смог добиться условно-досрочного освобождения

Куйбышевский районный суд Самары отказал в условно-досрочном освобождении Илье Державину, осужденному за организацию финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В 2015 г. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода признал Державина виновным в организации финансовых пирамид.
В 2007 г. он с другими людьми создал в Тольятти ООО "ВолгаСтройКапитал", которое функционировало по принципу финансовой пирамиды и выплачивало вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников. Также в Самаре они создали финансовое предприятие ООО "Наш город", которое действовало по аналогичной схеме. За время работы пирамид Державин и другие организаторы похитили свыше 100 млн руб. у более чем 400 граждан.
Отбыв часть наказания, Илья Державин обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Но ему отказали, поскольку осужденный не принял должных мер к возмещению многомиллионного ущерба. Кроме того, его поведение не являлось безупречным.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!