Гости Самарской филармонии услышали рок-хиты на волынке и органе

В Самарской филармонии прошел концерт-перформанс "Легенды Ирландии и Шотландии. Волынки и орган".

На сцене выступил оркестр волынщиков City Pipes. Состав: руководитель Евгений Лапекин (ирландская, шотландская волынки), Игорь Виноградов (шотландская волынка), Михаил Юдин (маршевый барабан), Андрей Миранов (тенор-барабаны), Сергей Гордеев (бас-барабан), лауреат международных конкурсов Иван Ипатов (орган, рояль) и Денис Тремор (драм-мейджор, световое шоу).

Атмосферу концерта создавало сочетание схожих по принципу звукоизвлечения и совершенно разных по настроению и истории инструментов: воинственный клич шотландских волынок, дыхание древних легенд в звучании ирландской волынки и потусторонний звук органа, а также яркие аутентичные костюмы волынщиков и шотландское световое шоу.

Зрители стали свидетелями и самого смелого эксперимента: в исполнении волынок и органа прозвучали рок-хиты. Волынки в этих композициях исполняли роли электрогитар.