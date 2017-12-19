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Музыка Культура

Гости Самарской филармонии услышали рок-хиты на волынке и органе

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской филармонии прошел концерт-перформанс "Легенды Ирландии и Шотландии. Волынки и орган".

На сцене выступил оркестр волынщиков City Pipes. Состав: руководитель Евгений Лапекин (ирландская, шотландская волынки), Игорь Виноградов (шотландская волынка), Михаил Юдин (маршевый барабан), Андрей Миранов (тенор-барабаны), Сергей Гордеев (бас-барабан), лауреат международных конкурсов Иван Ипатов (орган, рояль) и Денис Тремор (драм-мейджор, световое шоу).

Атмосферу концерта создавало сочетание схожих по принципу звукоизвлечения и совершенно разных по настроению и истории инструментов: воинственный клич шотландских волынок, дыхание древних легенд в звучании ирландской волынки и потусторонний звук органа, а также яркие аутентичные костюмы волынщиков и шотландское световое шоу.

Зрители стали свидетелями и самого смелого эксперимента: в исполнении волынок и органа прозвучали рок-хиты. Волынки в этих композициях исполняли роли электрогитар.

Презентация программы "Волынки и орган" состоялась в сентябре 2015 г. на одной из главных органных площадок Москвы - в соборе Св. Петра и Павла. За год регулярных концертов программу "Волынки и орган" только в Москве услышало более 10 тыс. человек.

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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