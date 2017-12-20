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Преступления Происшествия

Ранее судимый наркоман организовал притон в Октябрьске

ОКТЯБРЬСК. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступила оперативная информация о том, что житель Октябрьска в квартире одного из домов на ул. Вокзальной организовал наркопритон, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка. В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение.

Как установили сотрудники полиции, наркозависимый, состоящий на учете в наркодиспансере, ранее судимый за хранение наркотических средств местный житель систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.

При проведении обследования жилища сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие  причастность подозреваемого к организации наркопритона, - наркотическое средство и посуда с остаточными следами наркотика. В квартире находились два человека в состоянии наркотического опьянения, которые подтвердили факт своего неоднократного пребывания в данном помещении с целью употребления наркотических средств.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления  наркотических средств, психотропных веществ  или их аналогов"), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Гид потребителя

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