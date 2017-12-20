Ранее судимый наркоман организовал притон в Октябрьске

К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России "Сызранское" поступила оперативная информация о том, что житель Октябрьска в квартире одного из домов на ул. Вокзальной организовал наркопритон, сообщает пресс-служба областного полицейского Главка. В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение.
Как установили сотрудники полиции, наркозависимый, состоящий на учете в наркодиспансере, ранее судимый за хранение наркотических средств местный житель систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.
При проведении обследования жилища сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к организации наркопритона, - наркотическое средство и посуда с остаточными следами наркотика. В квартире находились два человека в состоянии наркотического опьянения, которые подтвердили факт своего неоднократного пребывания в данном помещении с целью употребления наркотических средств.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ ("Организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
Будьте любезны удалите свой комментарий,если вы не против!
В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?