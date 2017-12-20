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Общество

В ТРК "Космопорт" пройдет акция "Подари капельку счастья"

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТРК "Космопорт" пройдет ежегодная благотворительная акция "Подари капельку счастья", в рамках которой любой желающий сможет сделать подарок детям из Дома ребенка "Солнышко", сообщают организаторы акции.

28 декабря с 16:00 до 20:00 все желающие смогут придти в "Космопорт", найти елку с открытками малышей, где буду написаны их пожелания, сорвать открытку и приобрести подарок в ближайшем магазине. Рядом с елкой будут волонтеры и информационная стойка, где можно узнать более подробную информацию.

Ровно в 16:00 состоится концерт, посвященный этой акции.

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