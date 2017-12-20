В ТРК "Космопорт" пройдет акция "Подари капельку счастья"

В ТРК "Космопорт" пройдет ежегодная благотворительная акция "Подари капельку счастья", в рамках которой любой желающий сможет сделать подарок детям из Дома ребенка "Солнышко", сообщают организаторы акции.
28 декабря с 16:00 до 20:00 все желающие смогут придти в "Космопорт", найти елку с открытками малышей, где буду написаны их пожелания, сорвать открытку и приобрести подарок в ближайшем магазине. Рядом с елкой будут волонтеры и информационная стойка, где можно узнать более подробную информацию.
Ровно в 16:00 состоится концерт, посвященный этой акции.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.