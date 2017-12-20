В с. Спасское ночью три часа тушили 45 тонн семян подсолнечника

В среду, 20 декабря, в 01:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Молодежной в с. Спасское Приволжского района, сообщают в ГУ МЧС России с Самарской области.

Пять человек с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 04:53.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Надо отметить, что это - не первый случай загорания семян подсолнечника в селах Самарской области за минувшую неделю. Так, 16 декабря в 10:47 на ул. Юбилейной в с. Богатое горело 50 т семян подсолнечника.