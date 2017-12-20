Активисты ОНФ представили проект "Профстажировки" в рамках полуфинала конкурса "Лидеры России" в Самаре

Самарские активисты Общероссийского народного фронта в рамках состоявшегося в Самаре полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России" представили проект "Профстажировки".

Это один из 12 проектов открытой проектной платформы "Россия - страна возможностей". Отметим, что вопросы дальнейшего развития проекта профессиональной подготовки специалистов активисты ОНФ обсудили на "Форуме Действий" ОНФ "Россия, устремленная в будущее", который проходит 18-19 декабря в Москве. Тема была поднята на площадке "Образование будущего: новая школа".

В Самаре на полуфинале конкурса за круглым столом собрались представители шести проектов открытой платформы: это проект "Профстажировки", Кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!", чемпионат по профмастерству "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", конкурс для школьников "РДШ - территория самоуправления", "Грантовый конкурс молодежных инициатив" и чемпионат по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс".

В дискуссии приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик и главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин.

Координатор проекта Народного фронта "Профстажировки" в Самарской области, активист регионального отделения ОНФ Алексей Добрусин рассказал, почему проект важен и на кого он рассчитан: проект ОНФ "Профстажировки" - это возможность для студентов и выпускников инженерно-технических специальностей пройти стажировки на крупных промышленных предприятиях региона, а работодателям - найти себе замотивированных сотрудников.

"Основная цель проекта и основная польза - в том, чтобы будущий работодатель и будущий специалист держали руку на пульсе, были в тренде. Для студентов эта тема востребована и актуальна, и здесь нужно акцентировать больше внимания на промышленных предприятиях. Проект критично важен, потому что изменения все ускоряются, бизнес-процессы и модели управления и работы на предприятиях постоянно меняются, и бывает такое, что система образования отстает от практики", - рассказал Добрусин.

Базой проекта служит портал профстажировки.рф, где размещено уже свыше 6 тыс. стажировок. В Самарской области с проектом сотрудничают более 20 предприятий. Этот проект ОНФ крайне важен для региона, потому что с развитием цифровой экономики в условиях постоянных изменений дает будущим специалистам возможность не терять связь с практикой.

Участники круглого стола "Россия - страна возможностей" представили также и другие проекты.

Так, руководитель регионального координационного центра WorldSkills Russia в Самарской области, руководитель регионального центра развития движения "Абилимпикс" Ольга Жолобова поделилась результатами развития проекта "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" в регионе. Она рассказала, что первый национальный чемпионат в 2012 г. также прошел на территории Самарской области - в Тольятти.

Участники круглого стола пришли к выводу, что проекты "Профстажировки" и "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" дополняют друг друга и необходимо наладить взаимодействие и информационный обмен между проектами, чтобы объединить усилия по трудоустройству молодых специалистов по полученной специальности и повышению квалификации.

"В целом проект ОНФ "Профстажировки", который реализуется с марта 2017 г., - это логическое развитие и продолжение всех проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей", направленных на максимальное предоставление молодым гражданам возможности проявить свои знания, таланты и реализовать личностный и профессиональный потенциал", - резюмировал член регионального штаба ОНФ Валерий Фомичев.