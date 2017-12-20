Депутаты не поддержали инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов

Депутаты Самарской губернской думы не поддержали инициативу реготделения партии "Яблоко" о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов.

Как сообщает сайт губернской думы, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, прошедшем во вторник, 19 декабря, ее признали не соответствующей требованиям федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона "О референдуме Самарской области".

Инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов отправили в губдуму В четверг, 7 декабря, на заседании избирательной комиссии Самарской области был рассмотрен вопрос о регистрации регионального отделения партии "Яблоко" в качестве инициативной группы по проведению референдума "Об избрании в Самарской области глав и депутатов представительных органов муниципальных образований на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

При этом обсуждение продолжится на очередном заседании областного парламента.

Напомним, прямые выборы глав муниципалитетов были отменены два года назад в результате проведенной в регионе реформы местного самоуправления. Сейчас их утверждают муниципальные депутаты после отбора конкурсной комиссией. По 50% членов комиссии делегируют глава региона и муниципальные собрания представителей или гордумы.