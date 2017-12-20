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Выборы Власть и политика

Депутаты не поддержали инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы не поддержали инициативу реготделения партии "Яблоко" о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов.

Депутаты не поддержали инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов Депутаты не поддержали инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов
Фото: Андрей Савельев

Как сообщает сайт губернской думы, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, прошедшем во вторник, 19 декабря, ее признали не соответствующей требованиям федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона "О референдуме Самарской области".

Инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов отправили в губдуму Инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов отправили в губдуму
В четверг, 7 декабря, на заседании избирательной комиссии Самарской области был рассмотрен вопрос о регистрации регионального отделения партии "Яблоко" в качестве инициативной группы по проведению референдума "Об избрании в Самарской области глав и депутатов представительных органов муниципальных образований на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании".

При этом обсуждение продолжится на очередном заседании областного парламента.

Напомним, прямые выборы глав муниципалитетов были отменены два года назад в результате проведенной в регионе реформы местного самоуправления. Сейчас их утверждают муниципальные депутаты после отбора конкурсной комиссией. По 50% членов комиссии делегируют глава региона и муниципальные собрания представителей или гордумы.

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Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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