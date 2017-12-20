Депутаты не поддержали инициативу о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов

Депутаты Самарской губернской думы не поддержали инициативу реготделения партии "Яблоко" о референдуме по возврату прямых выборов глав муниципалитетов.
Как сообщает сайт губернской думы, на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции, прошедшем во вторник, 19 декабря, ее признали не соответствующей требованиям федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и областного закона "О референдуме Самарской области".
При этом обсуждение продолжится на очередном заседании областного парламента.
Напомним, прямые выборы глав муниципалитетов были отменены два года назад в результате проведенной в регионе реформы местного самоуправления. Сейчас их утверждают муниципальные депутаты после отбора конкурсной комиссией. По 50% членов комиссии делегируют глава региона и муниципальные собрания представителей или гордумы.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.