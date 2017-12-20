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За 11 месяцев 2017 года РСХБ выдал заемщикам АПК 961 млрд рублей

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам работы в январе-ноябре 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку заемщиков агропромышленного комплекса 961 млрд рублей, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года. Из них 254 млрд рублей составил объем финансирования сезонных работ (на 13% больше, чем в прошлом году), на инвестиционные цели за отчетный период выдано 206 млрд рублей.

При этом значительные объемы заемных средств были направлены предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности - 167 млрд рублей, предприятиям растениеводства - 153 млрд рублей и предприятиям животноводства - 112 млрд рублей.

РСХБ оказывает значительную поддержку отрасли АПК в рамках механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач. По состоянию на 01.12.2017 аграриям страны предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 200 млрд рублей.

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