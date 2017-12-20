За 11 месяцев 2017 года РСХБ выдал заемщикам АПК 961 млрд рублей

По итогам работы в январе-ноябре 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку заемщиков агропромышленного комплекса 961 млрд рублей, что на 7% превышает аналогичный показатель 2016 года. Из них 254 млрд рублей составил объем финансирования сезонных работ (на 13% больше, чем в прошлом году), на инвестиционные цели за отчетный период выдано 206 млрд рублей.
При этом значительные объемы заемных средств были направлены предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности - 167 млрд рублей, предприятиям растениеводства - 153 млрд рублей и предприятиям животноводства - 112 млрд рублей.
РСХБ оказывает значительную поддержку отрасли АПК в рамках механизма льготного кредитования, обеспечивая по нему основной объем выдач. По состоянию на 01.12.2017 аграриям страны предоставлено финансирование на льготных условиях по ставке не выше 5% годовых на сумму порядка 200 млрд рублей.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.