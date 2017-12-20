В акции "Спасибо от МегаФона" уже приняли участие почти 90 000 жителей области

В Самаре состоялось награждение победителей акции "Спасибо от МегаФона". Очередными "рекордсменами" и обладателями смартфонов стали абоненты из областного центра и жительница Отрадного.

Оператор ежемесячно определяет среди абонентов, приславших ответное SMS с цифрой "1" на предложение участвовать в акции, победителей в трех номинациях: срок обслуживания в сети "МегаФон", самый большой голосовой и интернет-трафик за прошлый год.

Самым преданным компании абонентом среди участников акции стал самарец Иван Амосов. К сети МегаФона он подключился в феврале 2002 года и уже почти 16 лет пользуется качественной связью.

Рекорд по продолжительности телефонных разговоров среди участников акции установила Яна Денисова из Отрадного. За 2016 год длительность сделанных ею звонков составила почти 39 000 минут, то есть 27 полных суток. Как призналась победительница, звонки она совершает главным образом многочисленной родне.

Награду за самый большой интернет-трафик получила мама троих детей Оксана Степанова из Самары. По ее словам, Интернет в ее большой семье почти не выключается, что в итоге и привело к "чемпионскому" результату в 1,2 Тб - это можно сравнить с 10 000 скачиваний одной серии "Смешариков".

Все победители получили от МегаФона слова благодарности и традиционные подарки - смартфоны.

"Встречи с абонентами-рекордсменами - не только повод сказать им спасибо. Это еще и возможность узнать, что они думают о нашей компании, какие услуги ценят и чего ждут от МегаФона. Эти пожелания становятся для нас руководством к действию", - отметил директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

За девять месяцев проведения акции ее участниками стали почти 90 000 абонентов МегаФона в Самарской области.