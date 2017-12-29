С наступающим Новым годом самарцев поздравил генеральный директор АО "РИТЭК"

Нынешний год был особым для РИТЭКа - исполнилось 25 лет с момента создания общества. Коллектив с честью встретил этот юбилей как производственными, так и социальными достижениями.
В поздравлении, подписанном вице-президентом ПАO "ЛУКОЙЛ", генеральным директором АО "РИТЭК" Николаем Николаевым, говорится: "Как и прежде, РИТЭКом достигнуты плановые показатели, введены в эксплуатацию производственные объекты, начаты испытания новых технологий, совершенствуются инновационные методы разработки месторождений, на высоком уровне ведется социальная деятельность.
Подтверждая статус научно-технического полигона ЛУКОЙЛа, РИТЭК реализует дерзновенные планы по освоению природных богатств, сохраняя присущую для Компании политику в области подготовки инженерно-технических кадров. Отрадно отметить, что 2017 году РИТЭКу была определена ведущая роль в Группе "ЛУКОЙЛ" в управлении проектами опытно-промышленных работ по освоению трудноизвлекаемых залежей углеводородов.
В ближайшие годы предстоит выполнить огромный объем научных, опытно-исследовательских и опытно-промышленных работ в области разработки баженовской свиты и залежей высоковязкой нефти. Интеллектуальный и научный потенциал сотрудников Общества позволит достичь успеха в этом непростом деле, уделяя при этом особое внимание промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
В Новом году нас ждут совместные проекты по социальному развитию Самарской области. Вместе мы сможем сделать много добрых дел, которые еще долгие годы будут служить нашим детям и внукам.
Дорогие самарцы, желаю вам крепкого здоровья и благополучия! Пусть новогодние праздники будут наполнены семейным теплом, счастьем и радостью!".
Вице-президент ПАO "ЛУКОЙЛ",
генеральный директор АО "РИТЭК"
Николай Николаев
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее