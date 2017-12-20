Мужчину, пытавшегося дать 10 тыс. руб. полицейскому за спасение супруги, оштрафовали на ту же сумму

В мировом суде Промышленного района Самары было рассмотрено уголовное дело о мелком взяточничестве.

Напомним, его фигурант - 44-летний уроженец Таджикистана с российским гражданством - пытался в августе 2017 г. дать взятку полицейским, чтобы те не составляли протокол на его жену. Женщину уличили в несоблюдении ограничений по выбору трудовой деятельности для мигрантов. Ее супруг побоялся, что привлечение к административной ответственности помешает ей впоследствии получить российское гражданство. В итоге он сам стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, мужчину судили за мелкое взяточничество. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу 10 тыс. рублей.