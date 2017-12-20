Мужчину, пытавшегося дать 10 тыс. руб. полицейскому за спасение супруги, оштрафовали на ту же сумму

В мировом суде Промышленного района Самары было рассмотрено уголовное дело о мелком взяточничестве.
Напомним, его фигурант - 44-летний уроженец Таджикистана с российским гражданством - пытался в августе 2017 г. дать взятку полицейским, чтобы те не составляли протокол на его жену. Женщину уличили в несоблюдении ограничений по выбору трудовой деятельности для мигрантов. Ее супруг побоялся, что привлечение к административной ответственности помешает ей впоследствии получить российское гражданство. В итоге он сам стал фигурантом уголовного дела.
Как рассказали в прокуратуре Промышленного района, мужчину судили за мелкое взяточничество. Суд признал его виновным и приговорил к штрафу 10 тыс. рублей.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!