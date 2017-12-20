Жители Самарской области оформили автокредиты на 11,5 млрд рублей

По данным Национального бюро кредитных историй, жители страны все чаще покупают автомобили с помощью автокредитования.

Жители Самарской области за десять месяцев 2017 года оформили автокредитов на общую сумму 11,48 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель был на уровне 8,6 миллиарда рублей. По данным экспертов, темпы выдачи автокредитов продолжают расти и уверенно возвращаются к уровню "докризисного" 2014 года.

"Мы рекомендуем не откладывать покупку авто на следующий год, так как в новом 2018-м возможен рост цен на новые машины. Ряд популярных моделей среднего класса уже подорожал. Стоит поторопиться с покупкой и тем, кто любит мощные и дорогие авто, так как Госдума уже одобрила законопроект о повышении акцизов на авто мощностью свыше 200 лошадиных сил, что увеличит его итоговую стоимость. Изменения касаются не только импортируемых машин, но и моделей отечественной сборки. Сейчас еще есть возможность приобрести авто по низкой цене, ведь в декабре можно рассчитывать на хорошую новогоднюю скидку от дилера и выгодные предложения финансовых компаний", - считает генеральный директор ГК "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева.