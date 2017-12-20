В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"

В пятницу, 15 декабря, на ул. Ново-Садовой 220Б состоялось открытие очередного магазина "Пятерочка". На площади около 500 кв. м на двух этажах разместилось около 4000 ассортиментных позиций. Причем до трети товаров — продукция, произведенная в Самарской области.

Это уже 198-я торговая точка в Самаре. А в целом в этот день Х5 Retail Group открыла 13 торговых точек по всей России в рамках поддержки открытия 12 000-го магазина компании, которое состоялось в Новодвинске Архангельской области.

Таким образом, компания реализует свою миссию: предоставлять возможность всем покупателям в любом конце нашей страны пользоваться услугами современной торговли. "Наша главная цель — стать ритейлером № 1 в сердцах наших покупателей. Мы развиваемся во всех регионах, во всех населенных пунктах, в крупных городах и в небольших поселках", — говорит директор Волжского дивизиона торговой сети "Пятёрочка" Алексей Грунин.

В среднем компания открывает по 6 магазинов в день. В прошлом году по стране было открыто 2100 торговых объектов, в 2017-м их количество приближается к 2500.

Торговая сеть "Пятерочка" очень внимательно относится к качеству реализуемых товаров. Вся продукция поставляется из распределительных центров, которые находятся в том же регионе, что и магазины. "У нас 43 распределительных центра, что позволяет поставлять самые свежие товары нашим покупателям, развивать сотрудничество с местными производителями и представлять лучшие цены на полках, — отмечает Алексей Грунин. — В Самарской области в нашей ассортиментной матрице до 35% составляют товары местных производителей. Наиболее широко они представлены в сегментах молочной продукции, колбасной гастрономии, хлебобулочных изделиях. Эти товары обозначены стопперами "Покупайте самарское". Настраиваясь на долгосрочное сотрудничество, местные производители открывают дополнительные мощности, развивают свои производства".

Кроме поддержки местных производителей "Пятерочка" создает и новые рабочие места. В подразделениях сети в регионе уже трудится более 5000 человек. А на площадях магазинов могут работать субарендаторы, программа по привлечению которых действует в компании начиная с 2013 года.

Областное правительство видит в крупной торговой сети своего стратегического партнера и, поддерживая местных производителей, создает необходимые условия, в которых они смогут повысить качество своей продукции, чтобы отвечать жестким требованиям ритейлера, обеспечивающего население региона товарами по доступным ценам. Одним из таких шагов станет концепция единого стоппера, который будет информировать покупателей о самарских продуктах на полках, о чем шла речь на недавнем совещании под председательством врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Кстати, инициатива создания такого стоппера принадлежит именно Х5 Retail Group.

"Любые торговые сети, работающие в регионе — это стратегические партнеры правительства региона, которые обеспечивают доступность для населения качественных, оптимальных по цене товаров, — сказал на открытии "Пятерочки" руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. — По предложению Х5 Retail Group мы сейчас разрабатываем концепцию единого стоппера, а затем и торгового знака, который будет информировать покупателей о самарских продуктах на полках. Конечным результатом этой работы должны быть интересы наших граждан, которые могли бы приобретать качественные товары по оптимальным ценам".