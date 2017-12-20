В Самаре временно ограничат движение на пересечении улиц Демократической и Ташкентской

В Самаре с 21 по 24 декабря в ночное время (с 22:00 до 06:00) в связи с началом работ по переустройству линии электропередач будет полностью закрываться движение автомобильного транспорта на пересечении улиц Демократической и Ташкентской, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

"Соответствующие дорожные знаки будут установлены", — обещает ведомство и просит автомобилистов планировать поездки заранее. После завершения работ по переустройству линии продолжится строительство путепровода через ул. Демократическую.