В Самаре вынесли приговор грабившему женщин рецидивисту со СПИДом

Федеральный судья Светлана Афанасьева 15 декабря вынесла приговор 38-летнему жителю Самары Александру Б., который был признан виновным в трех эпизодах уличных ограблений женщин в Промышленном районе.

Мужчину задержали 8 августа 2017 г. после нападения у дома №7 на ул. Воронежской на Анастасию С. Злоумышленник не сумел сорвать с ее шеи золотую цепочку, но отнял сумку, где находились телефон стоимостью 15 тыс. руб. и очки стоимостью 35 тыс. рублей. Женщина так кричала, что оказавшийся рядом прохожий бросился в погоню за грабителем и, застигнув его в парке в кустах, услышал мольбу преступника: "Мне и так осталось жить недолго…" Вывернувшись, грабитель сумел все-таки убежать, но потерял сумку. В ней впоследствии полицейские обнаружили медицинскую справку о СПИДе. На следующий день подозреваемого доставили в полицию, затем его опознали еще две ранее ограбленные женщины.

Как установило следствие Промышленного райотдела полиции, Александр Б. ранее был девять раз судим за кражи, грабежи и разбой. В общей сложности по всем приговорам он получил 23 с половиной года лишения свободы.

Согласно представленным суду справкам из медучреждений, обвиняемый страдает зависимостью от опиоидов и различными заболеваниями на фоне иммунодефицита. Тем не менее на этот раз он все же получил три с половиной года колонии строгого режима.