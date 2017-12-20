В Самаре вынесли приговор грабившему женщин рецидивисту со СПИДом

Федеральный судья Светлана Афанасьева 15 декабря вынесла приговор 38-летнему жителю Самары Александру Б., который был признан виновным в трех эпизодах уличных ограблений женщин в Промышленном районе.
Мужчину задержали 8 августа 2017 г. после нападения у дома №7 на ул. Воронежской на Анастасию С. Злоумышленник не сумел сорвать с ее шеи золотую цепочку, но отнял сумку, где находились телефон стоимостью 15 тыс. руб. и очки стоимостью 35 тыс. рублей. Женщина так кричала, что оказавшийся рядом прохожий бросился в погоню за грабителем и, застигнув его в парке в кустах, услышал мольбу преступника: "Мне и так осталось жить недолго…" Вывернувшись, грабитель сумел все-таки убежать, но потерял сумку. В ней впоследствии полицейские обнаружили медицинскую справку о СПИДе. На следующий день подозреваемого доставили в полицию, затем его опознали еще две ранее ограбленные женщины.
Как установило следствие Промышленного райотдела полиции, Александр Б. ранее был девять раз судим за кражи, грабежи и разбой. В общей сложности по всем приговорам он получил 23 с половиной года лишения свободы.
Согласно представленным суду справкам из медучреждений, обвиняемый страдает зависимостью от опиоидов и различными заболеваниями на фоне иммунодефицита. Тем не менее на этот раз он все же получил три с половиной года колонии строгого режима.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!