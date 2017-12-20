Дилеров нелегальных sim-карт могут привлечь к уголовной ответственности

ГУ МВД по Самарской области обратилось в губернскую думу с просьбой разработать проект федерального закона, направленный против распространения нелегальных sim-карт. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности так называемых серых дилеров.

Вопрос рассматривался во вторник, 19 декабря, в рамках заседания комитета по законодательству, законности, правопорядку.

"Вопрос о нелегальном распространении sim-карт особенно актуален ввиду высокого уровня террористической угрозы. К сожалению, многие операторы, заключая с дилерами договоры по распространению sim-карт, не учитывают этот фактор, - рассказал замначальника областной полиции Юрий Дмитриев. - Получая карты, дилеры могут работать как официально, так и неофициально. В результате проведения рейдов в Самарской области изымается большое количество sim-карт, оформленных на подставных лиц. Ими пользуются в том числе и лица, находящиеся на территории Самарской области незаконно. Пока привлечь удается только низшее звено преступной цепочки. На операторов и дилеров закон не распространяется".

"Мы должны понимать, что для законопослушного гражданина оформление sim-карты проходит с соблюдением всех необходимых процедур. А для людей, которые скрываются от правоохранительных органов, карты продаются мешками. Легко представить, что такую связь можно использовать для совершения противоправных действий", - считает председатель комитета Юрий Шевцов.

Правовых рычагов регулирования данной проблемы пока нет. Сейчас подпольных продавцов сотовой связи можно оштрафовать по ст. 13.29 и 13.30 КоАП - за заключение договора на предоставление услуг связи неуполномоченным лицом и за несоблюдение порядка идентификации абонентов. При этом штрафы для граждан составляют до 5 тыс., а для юридических лиц - до 200 тыс. рублей. "Это недостаточная мера. Такой штраф дилеры могут "отбить" за 15-20 минут", - сказал депутат.

"Сегодня правоохранительные органы настаивают на том, чтобы мы подготовили законопроект об уголовной ответственности за совершение подобных мошеннических действий. Это очень важно. Те антитеррористические мероприятия, которые проводятся в области, говорят, что данный закон нужен как воздух", - пояснил Юрий Шевцов.

По итогам заседания депутаты одобрили инициативу правоохранителей и решили продолжать разработку законопроекта.