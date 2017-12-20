Жителя Сызранского района подозревают в мошенничестве в Самаре

Жителя Сызранского района подозревают в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В начале августа 2017 г. самарчанка сообщила в полицию о том, что ее обманули. По словам женщины, в октябре 2015 г. она обратилась к индивидуальному предпринимателю, разместившему в Интернете объявление об изготовлении мебели. Мужчина принял заказ на изготовление корпусной мебели по индивидуальным замерам, заключил с потерпевшей договор и получил предоплату - 65 тыс. рублей. Однако самарчанка так и не дождалась обещанного, а мужчина перестал отвечать на звонки.
34-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество, задержали дома в Сызранском районе. Он дал признательные показания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Во время следствия полицейские выяснили, что он причастен к аналогичному преступлению, совершенному в Самаре в 2017 году. В тот раз общий ущерб составил 96 тыс. рублей. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?