Ростелеком обеспечит видеонаблюдение на выборах президента Российской Федерации

Правительство Российской Федерации определило Ростелеком единственным исполнителем работ по оказанию услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов президента РФ в марте 2018 года.

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