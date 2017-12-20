Реестр кредиторов Алексея Гриншпуна вырос более чем на 1 млрд рублей

В состав кредиторов бизнесмена Алексея Гриншпуна в рамках дела о его банкротстве в декабре текущего года вошли ООО "ПК-Инвест" с суммой требований в размере 669,9 млн руб., ПАО "Банк УРАЛСИБ" (33,8 млн руб.), АО "Всероссийский банк развития регионов" (436,4 млн руб.), АО АКБ "Газбанк" (52,1 млн руб.) и ФНС России (1,49 млн рублей).

Таким образом, общий размер задолженности бизнесмена перед кредиторами по состоянию на 20 декабря составляет около 1,5 млрд рублей.

Напомним, в сентябре текущего года по иску банка ВТБ, которому Алексей Гриншпун задолжал 23,28 млн руб., самарский арбитраж признал бизнесмена банкротом. В отношении Алексея Гриншпуна была введена процедура реализации имущества сроком на пять месяцев.

По состоянию на сегодня в состав его кредиторов также включены ООО "Оренсал" (279,96 млн руб.) и АКБ АО "Форштадт" (36,03 млн рублей).

Долгое время Алексей Гриншпун контролировал группу "СВ", головной компанией которой было ЗАО "ФПК "СВ", а крупнейшим активом - агрохолдинг ЗАО "СВ-Поволжское". ЗАО "ФПК "СВ" было признано банкротом в апреле 2012 г., конкурсное производство в отношении общества было завершено в декабре 2016 года. По данным КАД ВАС, из почти 4 млрд руб. долгов перед кредиторами "СВ" были погашены только 4 млн рублей.

В июне 2016 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о привлечении Алексея Гриншпуна к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве на 4,09 млрд рублей. В ноябре 2016 г. прошли торги по продаже права требования к Алексею Гриншпуну на эту сумму. Победителем их стал московский предприниматель Мартин Декснис, выкупивший право взыскания 4,09 млрд руб. с бизнесмена за 15 тыс. рублей.

В апреле текущего года Мартин Декснис перепродал это право Дмитрию Ягодинову за 15,1 тыс. руб., и 4 декабря последний обратился в арбитраж с заявлением о включении в состав кредиторов Алексея Гриншпуна с суммой требований 4,09 млрд рублей. Пока заявление находится на рассмотрении суда.

Также арбитраж еще не принял решение по аналогичным заявлениям ПАО "Промсвязьбанк" (365,3 млн руб.), Владислава Тарасова (6 млн руб. и 100 тыс. евро) и ООО "Торговый дом "Агроторг" (3,02 млрд рублей).

В завершение отметим: в ноябре 2015 г. Ленинский районный суд Самары признал Алексея Гриншпуна виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей. Бизнесмен своей вины не признавал, в настоящее время он отбывает срок.