Ростелеком получил лицензию на новый вид деятельности в сфере информационной безопасности

Ростелеком получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) на новый вид деятельности по технической защите конфиденциальной информации - "услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации". Лицензия позволит Ростелекому предоставлять корпоративным клиентам услуги в сфере ИБ в соответствии с новыми требованиями законодательства по лицензированию отдельных видов деятельности, которые вступили в силу в 2017 году.

Узнать и обсудить новости Ростелекома вы также можете на официальных страницах компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте, Telegram или на сайте компании https://www.rostelecom.ru/press/.