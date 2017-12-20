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Общество

Самарского предпринимателя обязали снести четыре четырехэтажных дома на Первой линии Студеного оврага

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кировский районный суд Самары удовлетворил иск прокурора района к индивидуальному предпринимателю о признании самовольной постройкой объектов капитального строительства - четырех домов на земельном участке, расположенном на Первой линии Студеного оврага, который был передан ему на основании договора аренды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Теперь самарец обязан за свой счет обратиться в специализированную организацию за изготовлением и получением проекта сноса строений до фундамента с засыпкой пустот цокольных помещений. Решение суда должно быть исполнено не позже года со дня вступления в силу.

Ранее во время прокурорской проверки было установлено, что 22 июля 2010 г. администрация Самары предоставила индивидуальному предпринимателю разрешение на условно-разрешенный вид использования участка для размещения зданий и сооружений учреждений отдыха. Отданная в аренду земля находится в границах лесных участков в квартале №7 Самарского лесничества и относится к городским лесам, а кроме того, располагается в водоохранной зоне, в прибрежной защитной полосе Саратовского водохранилища, поэтому имеет особый правовой режим.

При этом на склоне находятся четыре монолитных капитальных незавершенных четырехэтажных строения, доступ к которым ограничен металлическими профлистами.

Обращение прокурора в суд было обусловлено в том числе тем, что при возведении построек была разрушена часть склона, уничтожена молодая поросль и растительность. С разрушением и удалением горных пород, слагающих склон, были необратимо разрушены почвенный слой и лесное сообщество, располагавшиеся на склоне.

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