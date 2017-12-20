В Самарской области с итоговым сочинением справились 98,4% школьников

В Самарской области 6 декабря 13 373 участника написали итоговое сочинение (изложение), которое служит допуском к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщают в региональном министерстве образования и науки.

"Зачет" по сочинению получили 12 860 участников (98,4%), за итоговое изложение все 306 участников получили "зачет".

Для своего сочинения 49,2% школьников выбрали тему "Могут ли быть оправдания у измены?". На втором месте по популярности была тема "Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?", ее выбрали 28,4% учеников. 11,4% написали сочинение на тему "Согласны ли вы с утверждением Б.Л.Пастернака: "Надо ставить себе задачи выше своих сил"?", 6,2% - "Когда равнодушие бывает показным?", и 4,8% - на тему "Конфликт поколений как общественная проблема".

207 участников, получивших "незачет" по итоговому сочинению, а также не явившиеся по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки - 7 февраля и 16 мая 2018 года.