В Самарской области с итоговым сочинением справились 98,4% школьников

В Самарской области 6 декабря 13 373 участника написали итоговое сочинение (изложение), которое служит допуском к государственной итоговой аттестации. Об этом сообщают в региональном министерстве образования и науки.
"Зачет" по сочинению получили 12 860 участников (98,4%), за итоговое изложение все 306 участников получили "зачет".
Для своего сочинения 49,2% школьников выбрали тему "Могут ли быть оправдания у измены?". На втором месте по популярности была тема "Какую роль в судьбе человека может сыграть трусливый поступок?", ее выбрали 28,4% учеников. 11,4% написали сочинение на тему "Согласны ли вы с утверждением Б.Л.Пастернака: "Надо ставить себе задачи выше своих сил"?", 6,2% - "Когда равнодушие бывает показным?", и 4,8% - на тему "Конфликт поколений как общественная проблема".
207 участников, получивших "незачет" по итоговому сочинению, а также не явившиеся по уважительной причине, смогут написать итоговое сочинение (изложение) в дополнительные сроки - 7 февраля и 16 мая 2018 года.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?