16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка" Аппаратно-программные комплексы компании "СИГМАПРО" обеспечивают электронные коммуникации в режиме 24/7 Мэрия Самары возьмет кредит в полтора миллиарда рублей на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов Резидент технопарка разработал интеллектуальную систему полива AQUARIUS ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

Муниципалитеты Экономическая политика

В Самарской области может появиться завод по производству лифтов

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 222
Версия для печати

В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве завода по изготовлению лифтов в Самарской области. Об этом сообщил директор областного Фонда капитального ремонта Михаил Архипов.

По его словам, возможно, завод появится в Тольятти на территории опережающего развития.
Михаил Архипов также рассказал, что в этом году по ускоренной программе в Самарской области заменили порядка 200 лифтовых кабин.

"Часть лифтов поставлены с рассрочкой оплаты на три-пять лет, - говорит директор ФКР. - В следующем году мы планируем заменить еще около 300 лифтов".

Всего с 2015 по 2017 год в регионе по программе капитального ремонта лифтовое оборудование заменили в 150 многоэтажках. Там установили 640 новых кабин, это 10% от общего числа лифтов, которые требуют замены. Лифты изготовлены по современным технологиям, которые обеспечивают безопасность перевозки. Для удобства слабовидящих пассажиров кабины оснащают кнопками со шрифтом Брайля и голосовым оповещением.

Гид потребителя

Последние комментарии

Князева Камилия 22 марта 2017 12:41 Реконструкцию четвертой очереди набережной Самары выполнит "Автодоринжиниринг"

Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

Артем М. 20 октября 2016 16:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Ekaterina Dronova 21 января 2016 09:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

Александр Калинкин 08 октября 2015 11:55 Мэрии Тольятти поручено проработать вопрос о перепрофилировании рынка "Ставр"

Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...

Genry Pirat 18 июня 2015 08:43 В Новокуйбышевске построят каток с искусственным льдом за 351 млн рублей

и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.

Фото на сайте

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31