В Самарской области может появиться завод по производству лифтов

В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве завода по изготовлению лифтов в Самарской области. Об этом сообщил директор областного Фонда капитального ремонта Михаил Архипов.
По его словам, возможно, завод появится в Тольятти на территории опережающего развития.
Михаил Архипов также рассказал, что в этом году по ускоренной программе в Самарской области заменили порядка 200 лифтовых кабин.
"Часть лифтов поставлены с рассрочкой оплаты на три-пять лет, - говорит директор ФКР. - В следующем году мы планируем заменить еще около 300 лифтов".
Всего с 2015 по 2017 год в регионе по программе капитального ремонта лифтовое оборудование заменили в 150 многоэтажках. Там установили 640 новых кабин, это 10% от общего числа лифтов, которые требуют замены. Лифты изготовлены по современным технологиям, которые обеспечивают безопасность перевозки. Для удобства слабовидящих пассажиров кабины оснащают кнопками со шрифтом Брайля и голосовым оповещением.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.