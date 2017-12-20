В Самарской области может появиться завод по производству лифтов

В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами о строительстве завода по изготовлению лифтов в Самарской области. Об этом сообщил директор областного Фонда капитального ремонта Михаил Архипов.

По его словам, возможно, завод появится в Тольятти на территории опережающего развития.

Михаил Архипов также рассказал, что в этом году по ускоренной программе в Самарской области заменили порядка 200 лифтовых кабин.

"Часть лифтов поставлены с рассрочкой оплаты на три-пять лет, - говорит директор ФКР. - В следующем году мы планируем заменить еще около 300 лифтов".

Всего с 2015 по 2017 год в регионе по программе капитального ремонта лифтовое оборудование заменили в 150 многоэтажках. Там установили 640 новых кабин, это 10% от общего числа лифтов, которые требуют замены. Лифты изготовлены по современным технологиям, которые обеспечивают безопасность перевозки. Для удобства слабовидящих пассажиров кабины оснащают кнопками со шрифтом Брайля и голосовым оповещением.