На первом сборе "Крылья Советов" планируют провести шесть матчей

Тренерский штаб "КС" запланировал проведение шести контрольных матчей на первом зарубежном сборе.

На данный момент известны четыре соперника самарцев. Первую игру "Крылья Советов" проведут 20 января - соперник "Слован" (Словакия), 27 января - "Нефтчи" (Азербайджан), 30 января - "Судува" (Литва), 31 января - "Дунав Русе" (Болгария). Еще две игры запланированы на 24 января, соперники определятся позднее. Первый УТС пройдет с 16 по 31 января в Турции, сообщает официальный сайт клуба.