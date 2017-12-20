Жителя Новокуйбышевска осудили за попытку сбыть героин в колонию

В Новокуйбышевске суд вынес приговор К., которого обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, 15 апреля 2017 г. мужчина незаконно приобрел 124,15 г героина, который собирался перебросить на территорию ИК-3.

В суде К. полностью признал вину. В итоге ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.