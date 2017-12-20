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Федеральная власть Власть и политика

Михаил Бабич поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил сотрудников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником.

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности! От всей души поздравляю вас с юбилеем - 100-летием со дня образования органов федеральной службы безопасности! Российские спецслужбы играют важнейшую роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета нашей страны. От вашей компетентности, уровня подготовки и личного мужества зависит эффективное решение таких задач, как противодействие иностранным разведкам, борьба с терроризмом и охрана государственной границы, пресечение коррупции и правонарушений в экономической сфере, а значит, стабильность в обществе и надежная защита прав и свобод российских граждан", - сказано в поздравлении.

По словам Михаила Бабича, именно безусловное исполнение закона и высокий профессионализм, мужество и преданность выбранной профессии во все времена были присущи настоящим профессионалам органов безопасности.

"Славные исторические страницы становления и деятельности спецслужб - это вехи совершенствования и укрепления российской государственности, роста экономического и политического потенциала России, ее международного авторитета", - считает полпред.

Михаил Бабич отмечает, что в этот день мы вспоминаем многие поколения сотрудников, самоотверженно охранявших национальные интересы Родины, и низко склоняем голову перед памятью героев, отдавших свою жизнь, выполняя служебно-боевые задачи.

"Убежден, что сотрудники органов безопасности и впредь будут достойно решать поставленные задачи, надежно служить интересам России и ее граждан. Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, новых успехов в служении России!" - говорится в официальном поздравлении.

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