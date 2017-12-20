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В Нижнем Новгороде подвели итоги совместной работы по развитию межрегионального сотрудничества в формате "Волга - Янцзы"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 19 декабря, в Нижнем Новгороде под руководством заместителя полномочного представителя президента России в ПФО Алексея Сухова состоялось итоговое в уходящем году совещание российской части совместной рабочей группы регионов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной сферах (формат "Волга - Янцзы").

В режиме видеоконференцсвязи участники обсудили достигнутые результаты совместной работы и перспективные планы на следующий 2018 год.

По мнению Алексея Сухова, одним из важных факторов создания благоприятных условий для эффективного межрегионального взаимодействия в данном формате является расширение договорной базы: "К настоящему времени на уровне региональных правительств подписано 38 рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, в том числе 11 - в текущем году, в 2016-м - шесть соглашений. Лидерами по данному направлению (по четыре соглашения) являются Республики Башкортостан и Мордовия, Чувашская Республика и Самарская область. С китайской стороны наиболее активны в данном процессе провинции Сычуань, Аньхой, Хубэй и г. Чунцин".

Алексей Сухов обратил внимание на совершенствование механизмов реализации конкретных инвестиционных проектов в сфере межрегионального сотрудничества, что свидетельствует о доверии китайских коллег к российской экономике.

"В перечень приоритетных вошли 19 проектов, касающиеся развития сельского хозяйства, строительной и автомобильной отраслей, промышленного производства, информационных технологий и логистики. Кроме того, регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатываются 56 инвестпроектов, на рассмотрении коллег из КНР - еще 100 новых предложений двустороннего взаимодействия", - подчеркнул заместитель полпреда.

Также Алексей Сухов отметил активную работу в гуманитарной сфере: "В настоящее время реализовано 40 совместных мероприятий в области образования, культуры, туризма и молодежной политики, из которых хотелось бы выделить регулярные межвузовские студенческие и преподавательские обмены, совместные образовательные программы, открытие китайского информационно-культурного центра в Национальной библиотеке Чувашской Республики (соглашение с провинцией Аньхой), активное сотрудничество региональных туроператоров по продвижению "Красного маршрута". По состоянию на текущий момент "Дорожная карта" включает 80 мероприятий. В целях развития дальнейшего сотрудничества регионами ПФО сформирован пакет из 54 новых предложений".

В ходе совещания отмечено, что в рамках второго заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы" 16 июня 2017 года в Хэфэй провинции Аньхой КНР подписан договор о создании Ассоциации вузов ПФО и верхнего, среднего течения реки Янцзы. К настоящему времени Ассоциация объединила более 60 российских и китайских вузов. Первым практическим шагом данной работы стало проведение в Чэнду (КНР) Форума мозговых центров, в котором приняли участие 17 вузов округа и 30 вузов провинций Китая.

В ходе совещания также обсуждался ряд других вопросов, связанных с проведением летом 2018 года третьего заседания совета в формате "Волга - Янцзы" в одном из регионов ПФО и развитием межрегиональных отношений в торгово-экономической и гуманитарной областях.

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