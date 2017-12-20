За невыполнение требований "антитеррора" бизнесменов могут оштрафовать на 1 млн рублей

Депутаты губернской думы рассмотрели поправки к областному закону об административных правонарушениях. Законопроект предлагает накладывать штрафы за невыполнения требований антитеррористической комиссии.

По словам замруководителя департамента по противодействию коррупции Игоря Габеца обязательство исполнять решения региональных антитеррористических предусмотрено федеральным законом.

"В законе указано, что неисполнение и нарушение данных решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами субъектов РФ", — пояснил чиновник.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" новой статьей.

Она предусматривает административную ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии. Проектом предлагается установить административное наказание в виде штрафа для граждан от 3 до 5 тыс руб., для должностных лиц от 30 до 50 тыс рублей, для юридических лиц от 300 тыс до 1 млн рублей.

Органы власти, входящие в состав антитеррористической комиссии, будут проводить проверки исполнения ее решений. А их руководители — составлять в рамках своих полномочий административные протоколы. Рассматривать дела будут мировые судьи.

По словам Габеца, решения комиссии в регионе часто игнорируются. В качестве примера чиновник привел крупные транспортные объекты. "Аэропорту "Курумоч" уже 2 года предписывается оборудовать периметровые ограждения инженерно-техническими системами, создать буферные зоны для нахождения убывающих болельщиков в период ЧМ-2018 и т. д. Пока это не исполнено", — сказал Габец.

Не менее сложная ситуация на Центральном автовокзале. Владелец объекта "Европейская корпорация автовокзалов" уже в течение нескольких лет не принимает меры по обеспечению должного уровня безопасности.

Подобные нормы действуют в региональных законах Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской областей.