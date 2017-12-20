За невыполнение требований "антитеррора" бизнесменов могут оштрафовать на 1 млн рублей

Депутаты губернской думы рассмотрели поправки к областному закону об административных правонарушениях. Законопроект предлагает накладывать штрафы за невыполнения требований антитеррористической комиссии.
По словам замруководителя департамента по противодействию коррупции Игоря Габеца обязательство исполнять решения региональных антитеррористических предусмотрено федеральным законом.
"В законе указано, что неисполнение и нарушение данных решений влечет ответственность, предусмотренную федеральными законами или законами субъектов РФ", — пояснил чиновник.
Законопроектом предлагается дополнить закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" новой статьей.
Она предусматривает административную ответственность за неисполнение решений антитеррористической комиссии. Проектом предлагается установить административное наказание в виде штрафа для граждан от 3 до 5 тыс руб., для должностных лиц от 30 до 50 тыс рублей, для юридических лиц от 300 тыс до 1 млн рублей.
Органы власти, входящие в состав антитеррористической комиссии, будут проводить проверки исполнения ее решений. А их руководители — составлять в рамках своих полномочий административные протоколы. Рассматривать дела будут мировые судьи.
По словам Габеца, решения комиссии в регионе часто игнорируются. В качестве примера чиновник привел крупные транспортные объекты. "Аэропорту "Курумоч" уже 2 года предписывается оборудовать периметровые ограждения инженерно-техническими системами, создать буферные зоны для нахождения убывающих болельщиков в период ЧМ-2018 и т. д. Пока это не исполнено", — сказал Габец.
Не менее сложная ситуация на Центральном автовокзале. Владелец объекта "Европейская корпорация автовокзалов" уже в течение нескольких лет не принимает меры по обеспечению должного уровня безопасности.
Подобные нормы действуют в региональных законах Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Нижегородской областей.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.