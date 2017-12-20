На Волге у поселка Луначарский под Тольятти рыбак провалился в промоину и погиб от переохлаждения

В среду, 20 декабря, напротив поселка Луначарский Ставропольского района на реке Волга возвращаясь с рыбалки 68-летний мужчина сбился с дороги, вышел на тонкий лед и провалился в промоину, сообщили в ПСС по Самарской области.

О случившемся в 16:05 на спасательную станцию ПСО г. Тольятти сообщили очевидцы. Вскоре в месту происшествия отправилась дежурная смена в составе трех спасателей. До пострадавшего они добирались на аэроглиссере "Патруль". Но пострадавший к тому времени уже погиб от переохлаждения. Его тело вмерзло в лед. Спасатели около 50 минут пытались высвободить его, разбивая лед ломом и лопатой. Местами толщина льда достигала 20 сантиметров.

Тело погибшего удалось извлечь из промоины и доставить на берег для передачи сотрудникам полиции в 20:00.

Чтобы избежать трагедий, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на водоемах в зимний период.