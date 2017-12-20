На Волге у поселка Луначарский под Тольятти рыбак провалился в промоину и погиб от переохлаждения

В среду, 20 декабря, напротив поселка Луначарский Ставропольского района на реке Волга возвращаясь с рыбалки 68-летний мужчина сбился с дороги, вышел на тонкий лед и провалился в промоину, сообщили в ПСС по Самарской области.
О случившемся в 16:05 на спасательную станцию ПСО г. Тольятти сообщили очевидцы. Вскоре в месту происшествия отправилась дежурная смена в составе трех спасателей. До пострадавшего они добирались на аэроглиссере "Патруль". Но пострадавший к тому времени уже погиб от переохлаждения. Его тело вмерзло в лед. Спасатели около 50 минут пытались высвободить его, разбивая лед ломом и лопатой. Местами толщина льда достигала 20 сантиметров.
Тело погибшего удалось извлечь из промоины и доставить на берег для передачи сотрудникам полиции в 20:00.
Чтобы избежать трагедий, спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности на водоемах в зимний период.
Последние комментарии
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).
Славбогу, что ошибочно. А то, ох как страшно было, ох как страшно.
Не несколько человек тут отдыхает, а несколько сотен. И никто о надвигающейся стихии не был предупрежден туроператорами, которые несут ответственность за туристов.
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...