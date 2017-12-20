Врезавшийся в столб на ул. Аэродромная автомобиль создал сложности для движения

В среду, 20 декабря, в 22:10 возле д. 126 по ул. Аэродромной в Самаре 48-летний водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и врезался в световую опору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских автомобиль получил механические повреждения, водитель в госпитализации в лечебное учреждение не нуждается. В настоящий момент движение транспорта восстановлено. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.