ХК "Лада" победил "Слован" - 4:2

В среду, 20 декабря, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" на выезде в Братиславе встречалась со "Слованом"

В первом периоде преимуществом владели хозяева: вратарь "Лады" Антон Крастоткин вступал в игру значительно чаще, чем его визави из "Слована" Якуб Штепанек. Тем не менее, равновесие в счете нарушено не было — 0:0.

Во втором периоде гости, освоились, выровняв игру. И к середине двадцатиминутки соперники обменялись голами в большинстве. Сначала Сергей Соин вывел волжан вперед, забросив свою первую за "Ладу" шайбу, а затем защитник "Слована" Симон Депре поразил ворота Красоткина после сольного прохода - 1:1.

На 37-й минуте "Лада" вновь вышла вперед — у волжан получился выход "2 против 1", и недавний дебютант команды Владимир Журавлев решил бросить сам - 1:2. Эта шайба стала для форварда первой не только в КХЛ, но и на взрослом уровне.

В середине третьего периода Александр Нестеров после быстрой контратаки и ювелирного паса Соина увеличил преимущество гостей до двух шайб - 1:3.

Но довести дело до спокойной концовки волжанам не удалось. Вскоре последовало удаление в составе "Слована", которое не только не было реализовано, но ошибка Чарлза Геноуэя на чужой синей линии привела к тому, что Лукаш Кашпар убежал на рандеву с Красоткиным и сократил отставание до минимума - 2:3.

В концовке хозяева пытались уйти от поражения — Эдуард Занковец заменил голкипера шестым полевым игроком, что привело к еще одной шайбе "Лады": точку в матче поставил Кирилл Капустин, поразивший пустые ворота — 2:4. Тольяттинцы выиграли у "Слована" второй матч в сезоне, сообщает официальный сайт клуба.