В Тольятти лучшая школьная столовая среди городских школ

Школьная столовая Тольятти признана одной из лучших на Всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую, пишет rg.ru.
Всего в конкурсе участвовало 37 регионов. Жюри отметило, что самые лучшие столовые — в сельских школах Оренбургской, Томской, Тамбовской областей, в Крыму. Среди городских школ — лучшие в Тольятти, Санкт-Петербурге, Тамбове, Тюмени, Краснодаре, а Гран-при получила ульяновская школа 25. Самые умелые повара работают в Сочи, Тольятти, Тюмени, Тырныаузе.
В финале собрались лучшие повара, которые соблюдают рецептуру, технологию и санитарные нормы. Но сложностей в школьном питании много. По словам Сергея Симоненко, директора НИИ детского питания, в продуктах, которыми кормят детей, мало витаминов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, которые очень нужны организму, зато в избытке животные жиры.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.