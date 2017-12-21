В Тольятти лучшая школьная столовая среди городских школ

Школьная столовая Тольятти признана одной из лучших на Всероссийском конкурсе на лучшую школьную столовую, пишет rg.ru.

Всего в конкурсе участвовало 37 регионов. Жюри отметило, что самые лучшие столовые — в сельских школах Оренбургской, Томской, Тамбовской областей, в Крыму. Среди городских школ — лучшие в Тольятти, Санкт-Петербурге, Тамбове, Тюмени, Краснодаре, а Гран-при получила ульяновская школа 25. Самые умелые повара работают в Сочи, Тольятти, Тюмени, Тырныаузе.

В финале собрались лучшие повара, которые соблюдают рецептуру, технологию и санитарные нормы. Но сложностей в школьном питании много. По словам Сергея Симоненко, директора НИИ детского питания, в продуктах, которыми кормят детей, мало витаминов, пищевых волокон, полиненасыщенных жирных кислот, которые очень нужны организму, зато в избытке животные жиры.