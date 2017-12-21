Жильцы элитных новостроек задолжали управляющей компании 15 миллионов рублей

18 декабря в Самаре состоялся совместный рейд судебных приставов и поставщиков ресурсов по злостным неплательщикам.

Судебные приставы, представители управляющей компании "Рембыт" и ТСЖ "Шмидта-1", а также поставщики теплоресурса "ЗИМ-Энерго" и энергоресурса "Самараэнерго" провели совместный рейд в элитных новостройках, расположенных по улице Лейтенанта Шмидта, 1 и улице Ново-Садовая, 106. Суммы задолженности перед поставщиками энергоресурсов свыше 8 миллионов рублей, перед УК "Рембыт" — 15 миллионов рублей. Суммы долга одного собственника доходят до 500 тысяч рублей.

Свет и тепло в элитные новостройки, расположенные на улицах Лейтенанта Шмидта, 1 и Ново-Садовая, 106 поставляют "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго". Подача ресурсов регулярная и беспрерывная, а вот оплачивать их спешат далеко не все.

"Некоторые владельцы квартир считают, что после приобретения жилья больше ничего платить не должны, — сетует юрист УК "Рембыт" Валерий Федоровский. — И те, кто оплачивает коммунальные услуги регулярно, к сожалению, страдают от злостных неплательщиков. Помимо того, что у УК накапливаются долги перед поставщиками ресурсов, есть общедомовые нужды. И долги за них приходится раскидывать на добросовестных жильцов".

Так, общая сумма долга "Рембыта" перед поставщиком теплоносителя "ЗИМ-Энерго" составляет 8 миллионов рублей. Еще 4,5 миллиона — долг перед "Самараэнерго", поставляющим в эти дома электроэнергию. Долг самих жильцов перед управляющей компанией — 15 миллионов рублей. Копятся долги и в домах, где жильцы проводят прямые платежи поставщикам ресурсов. И здесь цифры тоже внушительные. Перед "ЗИМ-Энерго" долг — 8 миллионов рублей.

"В данный момент в нашей организации находится исполнительных листов на общую сумму более чем 3 млн рублей. И готовятся иски на сумму более 4 млн рублей", — говорит начальник юридического отдела ООО "ЗИМ-Энерго" Сергей Ермаков.

При том что в этих домах, со слов представителей УК "Рембыт", у многих владельцев в собственности не одна квартира, долги за коммунальные услуги достигают 500 тысяч рублей. Управляющие компании и поставщики ресурсов вынуждены обращаться в суд, а затем вместе с судебными приставами стучаться в двери должников и напоминать, чем грозят долги.

"Судебные приставы на таких должников принимают меры процессуального воздействия. Накладываются ограничения на выезд за границу, аресты счетов и имущества", — комментирует Сергей Ермаков.

В надежде достучаться до должников судебные приставы совместно с представителями УК "Рембыт", ТСЖ "Шмидта-1" и поставщиками ресурсов "ЗИМ-Энерго" и "Самараэнерго" провели 18 декабря рейд. Как поясняют судебные приставы, такие совместные рейды стали проходить не так давно, но уже вошли в статус регулярных.

"После таких рейдов начинают поступать оплаты. Так как суммы большие, как правило, платежи оплачивают частично, но по крайне мере люди начинают задумываться и платить", — говорит судебный пристав-исполнитель отдела Екатерина Асланова.