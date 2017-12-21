Пловец Александр Кудашев: "Сборная России должна "выстрелить" и показать всю свою мощь"

Мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократный чемпион России, бронзовый призер этапа Кубка мира, студент, муж и папа — Александр Кудашев рассказал чем вдохновляется на свои победы и кто его главный соперник.

— Александр, ваш спортивный стаж составляет уже 17 лет. А помните с чего все начиналось?

— Конечно, в спорт я попал в пятилетнем возрасте благодаря маме. Из-за своей неусидчивости я доставлял ей много хлопот, поэтому в спорте мне было самое место. Помню как мне сразу понравилось в бассейне и я остался. Потом начался соревновательный процесс, первые медали и мне понравилось чувства драйва.

— А кто ваш главный соперник на соревнованиях?

— Самый главный — время. Я всегда плыву ради результата, а не ради борьбы с соперниками. Я считаю, что нужно всегда бороться только с самим собой. Если побеждать каждый раз себя, то о соперниках можно вовсе забыть.

— А если все-таки говорить о соперниках. Например, ваш последний старт был на Чемпионате России в Казани, где в общем зачете на 200 метров баттерфляем вы были четвертый. Не расстроились, что покинули Татарстан без медали?

— Я считаю, что я выступил вполне достойно. Проплыл ровно по своему времени, это уже большой плюс, так как у нас в спорте прибавлять во времени крайне сложно. Я взял четвертое место, проиграв достойным соперникам очень малое время. Сейчас главное для меня было удержать время, а за медаль я буду бороться чуть позже.

— Где, если не секрет?

— В Санкт-Петербурге 22–23 декабря на "Кубке Владимира Сальникова" я рассчитываю победить на своей основной дистанции 200 метров баттерфляем.

— А как вы оцениваете силы всей российской сборной на мировом уровне? Не снижаем ли мы планку?

— В последнее время, плавание стало очень молодым видом спорта и это видно по нашей сборной. У нас сформировался очень молодой состав. Поэтому думаю, что в ближайшее время мы должны "выстрелить" и показать всю свою мощь. По крайней мере, мы на это способны.

— Спорта в вашей жизни предостаточно, но за последний год ваша жизнь кардинально изменилась — вы создали семью. Это как-то повлияло на спортивную жизнь?

— Теперь жена меня всегда поддерживает и не дает пасть духом, а ребенок дает дополнительный стимул к победам. Они для меня как энергетик перед соревнованиями, без них теперь я не представляю себе не только в жизни, но и в спорте.

— А как это изменило вас самого, как человека?

— Я стал более ответственным и серьезным. Потому что я знаю, что я в ответе за свою семью. Мое мышление полностью изменилось, думаю, что многим молодым родителям это знакомо.

— В этом году вы еще заканчиваете университет. Какие планы?

— Я считаю, что хорошее образование- это залог успешной жизни. И пока у меня есть возможность учиться, я обязательно воспользуюсь этим шансом. Поэтому я принял решение пойти учиться в магистратуру. Надеюсь, что я не прогадаю и вынесу из этого массу положительных уроков, а самое главное — знаний.