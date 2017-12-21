Пловец Александр Кудашев: "Сборная России должна "выстрелить" и показать всю свою мощь"

Мастер спорта международного класса по плаванию, неоднократный чемпион России, бронзовый призер этапа Кубка мира, студент, муж и папа — Александр Кудашев рассказал чем вдохновляется на свои победы и кто его главный соперник.
— Александр, ваш спортивный стаж составляет уже 17 лет. А помните с чего все начиналось?
— Конечно, в спорт я попал в пятилетнем возрасте благодаря маме. Из-за своей неусидчивости я доставлял ей много хлопот, поэтому в спорте мне было самое место. Помню как мне сразу понравилось в бассейне и я остался. Потом начался соревновательный процесс, первые медали и мне понравилось чувства драйва.
— А кто ваш главный соперник на соревнованиях?
— Самый главный — время. Я всегда плыву ради результата, а не ради борьбы с соперниками. Я считаю, что нужно всегда бороться только с самим собой. Если побеждать каждый раз себя, то о соперниках можно вовсе забыть.
— А если все-таки говорить о соперниках. Например, ваш последний старт был на Чемпионате России в Казани, где в общем зачете на 200 метров баттерфляем вы были четвертый. Не расстроились, что покинули Татарстан без медали?
— Я считаю, что я выступил вполне достойно. Проплыл ровно по своему времени, это уже большой плюс, так как у нас в спорте прибавлять во времени крайне сложно. Я взял четвертое место, проиграв достойным соперникам очень малое время. Сейчас главное для меня было удержать время, а за медаль я буду бороться чуть позже.
— Где, если не секрет?
— В Санкт-Петербурге 22–23 декабря на "Кубке Владимира Сальникова" я рассчитываю победить на своей основной дистанции 200 метров баттерфляем.
— А как вы оцениваете силы всей российской сборной на мировом уровне? Не снижаем ли мы планку?
— В последнее время, плавание стало очень молодым видом спорта и это видно по нашей сборной. У нас сформировался очень молодой состав. Поэтому думаю, что в ближайшее время мы должны "выстрелить" и показать всю свою мощь. По крайней мере, мы на это способны.
— Спорта в вашей жизни предостаточно, но за последний год ваша жизнь кардинально изменилась — вы создали семью. Это как-то повлияло на спортивную жизнь?
— Теперь жена меня всегда поддерживает и не дает пасть духом, а ребенок дает дополнительный стимул к победам. Они для меня как энергетик перед соревнованиями, без них теперь я не представляю себе не только в жизни, но и в спорте.
— А как это изменило вас самого, как человека?
— Я стал более ответственным и серьезным. Потому что я знаю, что я в ответе за свою семью. Мое мышление полностью изменилось, думаю, что многим молодым родителям это знакомо.
— В этом году вы еще заканчиваете университет. Какие планы?
— Я считаю, что хорошее образование- это залог успешной жизни. И пока у меня есть возможность учиться, я обязательно воспользуюсь этим шансом. Поэтому я принял решение пойти учиться в магистратуру. Надеюсь, что я не прогадаю и вынесу из этого массу положительных уроков, а самое главное — знаний.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.