Владимир Василенко снялся с конкурса на должность главы Самары

Врио руководителя администрации Самары Владимир Василенко снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы города.

"Увидев, что на конкурс пришли действительно молодые и работоспособные люди, я решил снять свою кандидатуру и уступить дорогу молодым", — приводит его слова пресс-служба мэрии.

Напомним, Василенко, возглавивший город после отставки Олега Фурсова, еще осенью заявлял, что не планирует избавляться от приставки "врио". Однако он заявил свою кандидатуру на конкурс в последний день подачи документов — 18 декабря.

20 декабря начала работу конкурсная комиссия. По итогам собеседований со всеми 46 кандидатами она представит городской думе на рассмотрение как минимум двух кандидатов, из которых депутаты и изберут нового главу областного центра. Ожидается, что заседание гордумы состоится в пятницу, 22 декабря.