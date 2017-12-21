Юлия Веселова: "Залог крепкого здоровья - своевременное обращение к специалистам"

О выявлении рака на этапе первичного обращения пациента рассказывает заведующая акушерско-гинекологическим отделением ИДК в Новокуйбышевске Юлия Веселова.
- Работа врача акушера-гинеколога построена не только на ведении беременности, выявлении и лечении воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций половых путей. Главная задача врача - не пропустить патологию, угрожающую жизни пациента.
За последние три месяца врачи моего отделения и я лично неоднократно столкнулись с выявлением рака на этапе первичного обращения пациента. Один случай мне запомнился особенно, так как диагноз рака был поставлен нашим молодым и перспективным врачом акушером-гинекологом Татьяной Николаевной Бочиной.
На прием к нашему специалисту обратилась женщина 75 лет, 10 лет она не была на приеме у гинеколога. На протяжении последнего месяца на фоне полного благополучия появились кровянистые выделения из половых путей, что побудило пациентку обратиться к врачу.
На базе нашего Госпитального центра в Самаре была проведена гистероскопия (осмотр полости матки с использованием специальной оптики, позволяющей получить максимально четкую визуализацию), уже при осмотре полости матки были выявлены неблагоприятные признаки возможного озлокачествления, а именно разрастание слизистой оболочки и наличие атипических (измененных) сосудов. В минимальные сроки было получено заключение исходя из полученных нами тканей - аденокарцинома, он же рак эндометрия.
В такой ситуации непременно нужна оперативность, и мы ее предоставили, организовав консультацию врача акушера-гинеколога (онколога), по результатам которой пациентке было предложено оперативное лечение.
Лозунг нашего акушера-гинеколога - "Спасибо за оказанное доверие". Мне кажется, в этой ситуации он оправдывает себя как нельзя лучше. Пациентка доверилась лечащему врачу и огромной команде специалистов, принимавших участие в столь непростой ситуации.
Исход - неоценимая по сложности операция, выполненная ведущими специалистами нашей клиники в максимально короткие сроки, период реабилитации после проведенного оперативного вмешательства в комфортных условиях на протяжении короткого промежутка времени.
Редкость, когда рак обнаруживается на той стадии, когда можно помочь, можно подарить жизнь. Одно лишь неизменно: залог крепкого здоровья - своевременное обращение к специалистам. Будьте счастливы и здоровы!
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!