Юлия Веселова: "Залог крепкого здоровья - своевременное обращение к специалистам"

О выявлении рака на этапе первичного обращения пациента рассказывает заведующая акушерско-гинекологическим отделением ИДК в Новокуйбышевске Юлия Веселова.

- Работа врача акушера-гинеколога построена не только на ведении беременности, выявлении и лечении воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций половых путей. Главная задача врача - не пропустить патологию, угрожающую жизни пациента.

За последние три месяца врачи моего отделения и я лично неоднократно столкнулись с выявлением рака на этапе первичного обращения пациента. Один случай мне запомнился особенно, так как диагноз рака был поставлен нашим молодым и перспективным врачом акушером-гинекологом Татьяной Николаевной Бочиной.

На прием к нашему специалисту обратилась женщина 75 лет, 10 лет она не была на приеме у гинеколога. На протяжении последнего месяца на фоне полного благополучия появились кровянистые выделения из половых путей, что побудило пациентку обратиться к врачу.

На базе нашего Госпитального центра в Самаре была проведена гистероскопия (осмотр полости матки с использованием специальной оптики, позволяющей получить максимально четкую визуализацию), уже при осмотре полости матки были выявлены неблагоприятные признаки возможного озлокачествления, а именно разрастание слизистой оболочки и наличие атипических (измененных) сосудов. В минимальные сроки было получено заключение исходя из полученных нами тканей - аденокарцинома, он же рак эндометрия.

В такой ситуации непременно нужна оперативность, и мы ее предоставили, организовав консультацию врача акушера-гинеколога (онколога), по результатам которой пациентке было предложено оперативное лечение.

Лозунг нашего акушера-гинеколога - "Спасибо за оказанное доверие". Мне кажется, в этой ситуации он оправдывает себя как нельзя лучше. Пациентка доверилась лечащему врачу и огромной команде специалистов, принимавших участие в столь непростой ситуации.

Исход - неоценимая по сложности операция, выполненная ведущими специалистами нашей клиники в максимально короткие сроки, период реабилитации после проведенного оперативного вмешательства в комфортных условиях на протяжении короткого промежутка времени.

Редкость, когда рак обнаруживается на той стадии, когда можно помочь, можно подарить жизнь. Одно лишь неизменно: залог крепкого здоровья - своевременное обращение к специалистам. Будьте счастливы и здоровы!