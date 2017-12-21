Силовики возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в с. Кашпир

В Сызранском районе силовики возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 53-летнего мужчины около его дома в с. Кашпир.

Напомним, 16 декабря у дома на ул. 1-я Рабочая в снегу было найдено окоченевшее тело местного жителя.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, погибший лежал в нескольких шагах от своего жилья. При жизни он не работал и злоупотреблял спиртным.

Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма.

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.