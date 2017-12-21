Силовики возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в с. Кашпир

В Сызранском районе силовики возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 53-летнего мужчины около его дома в с. Кашпир.
Напомним, 16 декабря у дома на ул. 1-я Рабочая в снегу было найдено окоченевшее тело местного жителя.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, погибший лежал в нескольких шагах от своего жилья. При жизни он не работал и злоупотреблял спиртным.
Судмедэкспертиза показала, что причиной смерти мужчины стала открытая черепно-мозговая травма.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?