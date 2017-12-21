В Похвистневском районе мошенник обманывал пенсионеров, представляясь их внуком

В Похвистневском районе задержали подозреваемого в серии мошенничеств, жертвами которых стали пенсионеры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

89-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что в августе 2017 г. она стала жертвой мошенников. На домашний телефон пенсионерки позвонил неизвестный, представился ее внуком и сказал, что ему нужны деньги в долг. Пожилая женщина поверила в это и передала пришедшему якобы от внука мужчине 92 тыс. рублей.

Почти одновременно с ней к правоохранителям обратились 90-летняя женщина и 94-летний мужчина с аналогичными историями. В общей сложности они отдали незнакомцу 75 тыс. рублей.

Во время проверки выяснилось, что при похожих обстоятельствах 40 тыс. руб. лишилась еще и 84-летняя местная жительница.

По статье "Мошенничество" возбудили четыре уголовных дела. После опросов потерпевших выяснилось, что за деньгами к ним приходил один и тот же мужчина. По версии полиции, это был 38-летний житель Похвистнева, ранее получивший за аналогичное преступление полтора года лишения свободы. Он дал признательные показания и рассказал, что полученные от пенсионеров деньги потратил.