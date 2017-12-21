Число бизнес-абонентов Tele2 в Самарской области выросло на 86%

Tele2 подводит предварительные итоги работы на рынке корпоративной связи в 2017 году. На конец ноября число бизнес-клиентов компании в Самарской области выросло на 86% год к году.

Tele2 фиксирует стабильный рост популярности услуг мобильной связи среди предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса, а также госсектора Самарской области. За год — с ноября 2016 по ноябрь 2017 — количество B2B-клиентов оператора увеличилось на 86%, рост выручки от услуг мобильной связи в данном сегменте составит 221%.

Уверенному росту показателей способствовал в том числе сбалансированный тарифный портфель, который компания предлагает своим бизнес-абонентам. Кроме того, в 2017 году Tele2 предоставила возможность B2B-клиентам переносить неиспользованные минуты, SMS, интернет-трафик на следующий месяц с помощью бесплатной услуги "Перенос остатков".

Согласно внутренним исследованиям оператора, самым популярным бизнес-тарифом Тele2 среди клиентов B2B-сегмента является "Альфа" — наиболее наполненное по объему услуг предложение оператора. За 650 рублей в месяц абоненты получают 15 Гб интернет-трафика, который можно использовать и в поездках по стране, 2000 минут на все телефоны России, безлимитные звонки внутри компании и 2000 SMS. Одной из самых популярных дополнительных услуг у бизнес-абонентовTele2 стала опция "По всей стране", которая предоставляет возможность пользоваться минутами и SMS-сообщениями в поездках по России.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Мобильная связь — одна из главных составляющих любого бизнеса вне зависимости от его масштабов и сферы деятельности. Вполне закономерно, что все больше компаний выбирают корпоративную мобильную связь для контактов с клиентами и общения сотрудников. И мы видим, как небольшие инвестиции в эту услугу дают дополнительные возможности для роста и развития компаний. При этом мы предлагаем клиентам различные опции для оптимизации затрат в роуминге, которые позволяют сделать бизнес еще мобильнее. А опция переноса неиспользованных услуг в текущем месяце на следующий — особая привилегия, которая доступна только нашим клиентам".