"Самаратранснефть-Терминал" выплатил держателям облигаций почти 424 млн рублей

ООО "Самаратранснефть-Терминал" начислило доходы по ценным бумагам, сообщает компания на портале раскрытия информации.

Доход начислен по неконвертируемым процентным документарным облигациям на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Облигации были выпущены в количестве 5 млн штук.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составляет 1 тыс. руб., срок погашения — в 1 826 день с даты начала размещения облигаций (с возможностью досрочного погашения). Облигации размещались по открытой подписке (регистрационный госномер выпуска 4-01-36502-R от 26.05.2016 г.). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN- RU000A0JWKY8.

Доходы начислялись за третий купонный период (с 21 июня 2017 г. по 20 декабря 2017 г.).

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям по третьему купонному периоду составил 423,9 млн рублей. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию по третьему купонному периоду - 84,8 рубля.

Размер процентов составил 17% годовых.