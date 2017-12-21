На трассе М-5 в районе поворота к аэропорту Курумоч загорелась "Газель"

В четверг, 21 декабря, в 10:22 на 1019 км трассы М-5 в Красноярском районе во время движения загорелся автомобиль "Газель", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, автомобиль тушили четыре человека, применявшие одну пожарную машину. На месте происшествия проводились аварийно-спасательные работы. В ГУ МЧС России по Самарской области также сообщили, что во время пожара никто не пострадал.

Причина случившегося устанавливается.