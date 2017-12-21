Тяжмаш реконструирует семь пусковых комплексов Усть-Хантайской ГЭС для "Норильского никеля"

Совет директоров АО "Тяжмаш" одобрил заключение сделки с ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель".
Речь идет о выполнении комплекса работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, выполнению строительно-монтажных, пусконаладочных работ и работ по вводу в промышленную эксплуатацию семи пусковых комплексов на условиях "под ключ" по проекту "Усть-Хантайская ГЭС. Машинный цех. Электрический цех. Замена оборудования гидроагрегатов". Информация об этом опубликована на портале раскрытия.
Общая стоимость договора составляет 6,7 млрд руб. (с НДС - 7,9 млрд рублей).
В соответствии с техническим заданием на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству на условиях "под ключ" семи пусковых комплексов Усть-Хантайской гидроэлектростанции АО "Тяжмаш" должен разработать проектную документацию, обеспечить прохождение госэкспертизы, выполнить поставку необходимого оборудования для семи пусковых комплексов, осуществить демонтаж существующего оборудования и монтаж нового, а также провести переобучение персонала ГЭС.
Общий срок реализации договора с учетом гарантийного периода эксплуатации оборудования составляет 130 календарных месяцев с даты его подписания.
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