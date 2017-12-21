ДТП с участием двух большегрузов на трассе М-5 под Сызранью спровоцировало затор на трассе

В четверг, 21 декабря в первой половине дня на трассе М-5 в районе пос. Новый Озерки под Сызранью столкнулись два большегруза, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, водитель одного из них выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком.

Одному из автомобилистов на месте происшествия оказывали медицинскую помощь.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

Место этого ДТП отмечено по карте "Яндекс-пробки", в обе стороны от него обозначен затор, который по направлению в сторону Сызрани начинается еще до поворота к Октябрьску и на приличное расстояние растянулся в сторону Самары.