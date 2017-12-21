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Преступления Происшествия

Подробности отравления в детсаду: девочки нашли лекарства, а тараканов травили не тем, чем было можно

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экспертиза установила, что две воспитанницы самарского детсада №341 отравились таблетками. Об этом сообщила Волга Ньюс старший помощник СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, ЧП случилось 28 августа в детском саду на ул. Мориса Тореза. Обе отравившиеся были госпитализированы, причем одна из них некоторое время находилась в реанимации.

"Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет", - рассказала Елена Шкаева.

Источник из сферы образования также сообщал, что после этого случая родителям рекомендовано не приносить из дома в детские сады никаких лекарств или еды.

"Воспитатель занималась делами, а девочки играли в больницу, - сообщил также источник. - Две девочки проглотили таблетки".

По словам Елены Шкаевой, имеются данные, что эти таблетки дети ранее нашли во дворе дома. Потом одна из девочек принесла их в детский сад. После ЧП в ее сумочке нашли пакетик от этих лекарств.

По данным Волга Ньюс, ЧП в детском саду может обернуться и еще одним уголовным делом. При проверках и благодаря экспертизам, проведенным после инцидента, выяснилось, что незадолго до отравления воспитанниц в детском саду травили тараканов. Для этого была привлечена сторонняя организация, которая нарушила правила проведения работ. В частности, по предварительным данным, травили насекомых не тем веществом, которое можно было использовать. К счастью, этот факт к госпитализации детей не привел.

Гид потребителя

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