Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека

Конкурсная комиссия по итогам собеседований с претендентами на пост главы Самары решила представить думе трех кандидатов: главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину, экс-депутата Самарской губернской думы, гендиректора АО "ЭкоСтройРесурс" Константина Ряднова и советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антона Алимова.
Теперь из этих кандидатов депутаты городской думы Самары прямым голосованием изберут нового главу города.
Как пояснили в пресс-службе гордумы, дата заседания пока не известна, ее назначит Совет думы,. В твиттере гордумы лишь поясняется: "Кто из трех человек займет кресло градоначальника, городские депутаты, скорее всего, определят на будущей неделе".
Напомним, всего на конкурс за пост главы Самары подали заявки 46 человек, в том числе действующие врио мэра Владимир Василенко и первый вице-мэр Владимир Терентьев. Правда, утром 21 декабря они свои кандидатуры отозвали. 20 и 21 декабря комиссия провела собеседования со всеми претендентами, по итогам которых выбрала троих.
Член комиссии, врио первого заместителя председателя правительства области Виктор Кудряшов, подводя итоги работы комиссии, поблагодарил всех участников конкурса за проявленную инициативу.
"Не у всех есть управленческий опыт, но есть желание сделать что-то хорошее для родного города, и это было видно по вашим программам. Они содержали элементы критики, но были и механизмы, как изменить ту или иную сферу. Я пометил для себя некоторые предложения и обязательно передам их коллегам", - отметил Кудряшов.
Председатель губернской думы Виктор Сазонов, в свою очередь, подчеркнул, что такая большая активность говорит о неравнодушии кандидатов.
"У вас есть большое желание, чтобы наш город был лучшим городом в ПФО и во всей стране. Дмитрий Азаров сказал: "У каждого есть свой шанс". И многие претенденты подчеркнули, что именно его слова побудили прийти и заявить себя на этот конкурс. Он показал, насколько высок потенциал у самарцев и как много они могут сделать для развития города", - сказал Виктор Сазонов.
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Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.