Борьбу за пост главы Самары продолжат три человека

Конкурсная комиссия по итогам собеседований с претендентами на пост главы Самары решила представить думе трех кандидатов: главу администрации Железнодорожного района Елену Лапушкину, экс-депутата Самарской губернской думы, гендиректора АО "ЭкоСтройРесурс" Константина Ряднова и советника директора ООО "Управляющая компания ОЭК" Антона Алимова.

Теперь из этих кандидатов депутаты городской думы Самары прямым голосованием изберут нового главу города.

Как пояснили в пресс-службе гордумы, дата заседания пока не известна, ее назначит Совет думы,. В твиттере гордумы лишь поясняется: "Кто из трех человек займет кресло градоначальника, городские депутаты, скорее всего, определят на будущей неделе".

Напомним, всего на конкурс за пост главы Самары подали заявки 46 человек, в том числе действующие врио мэра Владимир Василенко и первый вице-мэр Владимир Терентьев. Правда, утром 21 декабря они свои кандидатуры отозвали. 20 и 21 декабря комиссия провела собеседования со всеми претендентами, по итогам которых выбрала троих.

Член комиссии, врио первого заместителя председателя правительства области Виктор Кудряшов, подводя итоги работы комиссии, поблагодарил всех участников конкурса за проявленную инициативу.

"Не у всех есть управленческий опыт, но есть желание сделать что-то хорошее для родного города, и это было видно по вашим программам. Они содержали элементы критики, но были и механизмы, как изменить ту или иную сферу. Я пометил для себя некоторые предложения и обязательно передам их коллегам", - отметил Кудряшов.

Председатель губернской думы Виктор Сазонов, в свою очередь, подчеркнул, что такая большая активность говорит о неравнодушии кандидатов.

"У вас есть большое желание, чтобы наш город был лучшим городом в ПФО и во всей стране. Дмитрий Азаров сказал: "У каждого есть свой шанс". И многие претенденты подчеркнули, что именно его слова побудили прийти и заявить себя на этот конкурс. Он показал, насколько высок потенциал у самарцев и как много они могут сделать для развития города", - сказал Виктор Сазонов.