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Объем выдач ипотеки розничного бизнеса ВТБ в Самаре вырос на четверть

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 11 месяцев текущего года розничный бизнес ВТБ в Самаре выдал жителям региона более 3 тысяч ипотечных кредитов на 5,4 млрд рублей, что на четверть превосходит аналогичный результат прошлого года. Ипотечный портфель на 1 декабря составил 16,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13%.

Почти 40% от общего объема кредитования составляют ипотечные сделки по покупке квартир в строящихся объектах. Большинство из них происходит в сегменте жилья эконом-класса. На покупку новостроек в январе-ноябре выдано 1,3 тыс. кредитов на сумму 2 млрд рублей. 

"В основном это приобретение квартир в проектах "Южный город", "Волгарь", "Кошелев", - отметила управляющий розничным бизнесом ВТБ в Самаре Зарина Плукчи. - При выборе жилья определяющим фактором является ценовая доступность квадратного метра. Кроме того, наши совместные программы с застройщиками данных микрорайонов позволяют клиентам оформить ипотеку на более выгодных условиях -  по ставке от 5,9% годовых".

На покупку жилья на вторичном рынке за 11 месяцев самарцы оформили в ВТБ 1,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,9 млрд рублей, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"На 10% выросла и средняя сумма займа - до 1,6 млн рублей. Это происходит из-за того, что сделки на рынке сейчас носят более потребительский характер, чем инвестиционный. Заемщики приобретают качественное жилье большей площади для личных нужд", - прокомментировала Зарина Плукчи.

Значительный спрос отмечается также на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. В январе-ноябре банком на эти цели было выдано 0,5 млрд рублей, что в семь раз превышает результат прошлого года.

Гид потребителя

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