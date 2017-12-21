В здании противопожарной службы АвтоВАЗа произошел пожар

В четверг, 21 декабря, в Автозаводском районе Тольятти на территории ООО "Противопожарная служба" ПАО "АвтоВАЗ" произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов поступил на пульт дежурного в 08:51. По информации чрезвычайного ведомства, горел утеплитель канализационных труб в сантехтоннеле на площади 6 кв. метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 45 человек личного состава и 12 единиц техники. Им удалось локализовать огонь в 08:55, а спустя еще минуту он был ликвидирован полностью.
Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.