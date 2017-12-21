В здании противопожарной службы АвтоВАЗа произошел пожар

В четверг, 21 декабря, в Автозаводском районе Тольятти на территории ООО "Противопожарная служба" ПАО "АвтоВАЗ" произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов поступил на пульт дежурного в 08:51. По информации чрезвычайного ведомства, горел утеплитель канализационных труб в сантехтоннеле на площади 6 кв. метров.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 45 человек личного состава и 12 единиц техники. Им удалось локализовать огонь в 08:55, а спустя еще минуту он был ликвидирован полностью.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.