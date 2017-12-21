Самарец в суде примирился с автовором

Во вторник, 19 декабря, вступило в законную силу решение Промышленного райсуда Самары о прекращении уголовного преследования 21-летнего Юрия Пенюкова, которого обвиняли в краже автомобиля. Потерпевший заявил суду, что они с подсудимым примирились, так как тот полностью возместил ему значительный ущерб.

По версии следствия, проведенного в Кировском райотделе полиции, 4 сентября от дома №201 по пр. Кирова Пенюков украл ВАЗ-2105 1988 года выпуска. Злоумышленник ввел в заблуждение знакомого водителя эвакуатора, якобы он купил старую машину для последующей разборки на запчасти и надо перевезти ее на ул. Алма-Атинскую. По дороге их задержали сотрудники ДПС. Оказалось, что машина уже четыре года как стоит без аккумулятора, со сломанным замком на капоте, но окончательно решить ее судьбу владелец так и не удосужился.

Поначалу потерпевший оценил причиненный ему материальный ущерб в 30 тыс. рублей. Но затем он сторговался с Пенюковым на 17,5 тыс. руб., которые подследственный и передал ему в кабинете следователя.