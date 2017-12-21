Самарец в суде примирился с автовором

Во вторник, 19 декабря, вступило в законную силу решение Промышленного райсуда Самары о прекращении уголовного преследования 21-летнего Юрия Пенюкова, которого обвиняли в краже автомобиля. Потерпевший заявил суду, что они с подсудимым примирились, так как тот полностью возместил ему значительный ущерб.
По версии следствия, проведенного в Кировском райотделе полиции, 4 сентября от дома №201 по пр. Кирова Пенюков украл ВАЗ-2105 1988 года выпуска. Злоумышленник ввел в заблуждение знакомого водителя эвакуатора, якобы он купил старую машину для последующей разборки на запчасти и надо перевезти ее на ул. Алма-Атинскую. По дороге их задержали сотрудники ДПС. Оказалось, что машина уже четыре года как стоит без аккумулятора, со сломанным замком на капоте, но окончательно решить ее судьбу владелец так и не удосужился.
Поначалу потерпевший оценил причиненный ему материальный ущерб в 30 тыс. рублей. Но затем он сторговался с Пенюковым на 17,5 тыс. руб., которые подследственный и передал ему в кабинете следователя.
Последние комментарии
15 000 за зачет.. не слабые расценки в Медицинском. Сколько же стоит тогда экзамен?
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!